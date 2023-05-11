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НовостиОбщество11 мая 2023 9:20

В Коми зафиксировано менее 6 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Данные предоставил Роспотребнадзор
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

За минувшую неделю В Коми зафиксировали 250 новых случаев заболевания коронавирусом. Данный показатель на 26% ниже, если сравнивать с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 30,9 на 100 тысяч населения. Большинство заболевших переносят заболевание в форме ОРВИ.

На прошлой неделе за помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 5 748 человек, из которых 3 337 - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения. Это на 15,1% ниже расчетного эпидпорога.

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