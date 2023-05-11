В Сыктывкаре суд взыскал с наследников умершего пенсионера его пенсию

Фото: Александра Савинова.

Отделение ФПСС по Коми обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании за счет наследственного имущества умершего получателя страховой пенсии по старости ущерба, причиненного выплатой излишней суммы пенсии 20 905 руб.

На лицевой счет пенсионера за период была перечислена пенсия за май, а гражданин скончался в апреле 2022 года. Сведения о его смерти поступили после перечисления денежных средств.

Один из наследников обнаружил банковскую карту своего родственника, снял с нее пенсию и потратил деньги на облагораживание могилы. В результате суд взыскал в пользу Отделения ФПСС по Коми 20 905 рублей.

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