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НовостиЭкономика11 мая 2023 10:20

В Коми на соцподдержку будущих мам и семей с детьми выделили 3,5 млрд рублей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В прошлом году от Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Коми получили меры поддержки более 45 тысяч будущих мам и граждан с детьми.

На обеспечение данных мер поддержки направили более 3,5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.

«Поддержка материнства и детства – это безусловный государственный приоритет. И в Республике Коми этому уделяется очень существенное внимание», – сказал глава Коми Владимир Уйба.

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