В Коми ухтинец пытался продать 55 грамм мефедрона

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В Ухте 22-летнего местного жителя подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Наркотики молодой человек получил для последующей продажи на территории республики. У фигуранта нашли весы, фасовочные пакеты, 55,347 грамма мефедрона и 1,386 грамма марихуаны. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания. Фигуранта заключили под стражу.

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