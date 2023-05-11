В Сыктывкаре у завуча гимназии похитили крупную сумму денег

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Завуч одной из гимназий Сыктывкара обратилась в полицию и рассказала, что лишилась крупной суммы денег, поверив «сотруднику банка». Об этом сообщает МВД по Коми.

На телефон горожанки поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что хочет помочь сберечь накопления от мошенников. Она поверила звонившему, оформила кредит на 785 тысяч рублей и отправила денежные средства на указанные счета.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули аферисты, и поспешила обратиться в правоохранительные органы

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