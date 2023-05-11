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НовостиОбщество11 мая 2023 8:59

В Коми бывшего учителя из Микуня приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Его обвиняли сразу по нескольким статьям
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми огласили приговор бывшему учителю из Микуня Никите Тушканову. Его обвиняли в оправдании терроризма и дискредитации ВС РФ.

Педагога признали виновным и приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Кроме того, 3 года после освобождения он не сможет администрировать сайты.

Уточняется, что время, проведенное в СИЗО, будет зачтено в срок отбывания наказания.

Напомним, о Никите Тушканове заговорили после того, когда он вышел 23 января 2021 года на центральную площадь в Микуне на одиночный несанкционированный пикет в защиту своих убеждений, а именно – свободы слова.

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