В Коми прогнозируется дождливая, но теплая погода

Фото: pxhere.com

В Коми ожидается теплая, но дождливая погода. Синоптики центра погоды «Фобос» обещают жителям СЗФО в ближайшее время солнечные и теплые дни.

Так, в Сыктывкаре столбик термометра может подняться до +19 градусов, что является выше нормы. Однако на севере округа прогнозируются дожди, предупреждают метеорологи.

Так, в Архангельской области и в Республике Коми время от времени возможны дожди. В Архангельске от +13 до +18 градусов. В Сыктывкаре дожди, +15...+19 градусов, что для данного региона существенно выше климатической нормы, примерно на 4-5 градусов, сообщили в «Фобосе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моржи Сыктывкара совершили заплыв в память о подвиге героя СССР Николая Оплеснина (подробности)