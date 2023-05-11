В Коми информация о сокращениях в детском саде Емвы оказалась слухом

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Штат детского сада в местечке Ачим Емвы не будут оптимизировать. Об этом сообщает БНК со ссылкой на властей Княжпоготского района.

Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудников намерены уволить из-за экономии бюджета. Встревоженные родители стали бить тревогу, заявив, что сокращение штата повлечёт за собой лишь присмотр за детьми, а работа по развитию воспитанников прекратится.

- Мероприятий по оптимизации, в том числе по сокращению штатных единиц, в учреждении не планируется, - заявили в администрации района.

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