Лишь 3% сыктывкарцев планируют летом отправить детей за границу

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Большинство родителей не собираются отправлять своих детей на отдых за границу или на море. Такие результаты опроса предоставил сервис SuperJob. 39% опрошенных родителей школьников заявили, что летом они поедут в деревню и на дачу.

Лишь три процента участников опроса рассказали, что поедут отдыхать за бугор. Столько же поедут в поездку по России.

По словам 28% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребенка в летний лагерь собираются 14 процентов, организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 13%.

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