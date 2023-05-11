В Коми сын жестоко убил свою мать

Фото: архив "КП"
В Усинске трагически оборвалась жизнь 62-летней местной жительницы. Она погибла от рук собственного сына.
Как сообщает СУ СК России по Коми, убийство пенсионерки произошло в одной из квартир дома по улице Строителей. 32-летний сильно выпивший усинец накинулся с кулаками на мать и забил ее до смерти, предполагает следствие.
Сейчас молодой человек задержан.
- Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в СК.
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