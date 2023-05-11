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НовостиПроисшествия11 мая 2023 12:22

В Коми сын жестоко убил свою мать

В Коми 32-летнего мужчину подозревают в убийстве матери
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усинске трагически оборвалась жизнь 62-летней местной жительницы. Она погибла от рук собственного сына.

Как сообщает СУ СК России по Коми, убийство пенсионерки произошло в одной из квартир дома по улице Строителей. 32-летний сильно выпивший усинец накинулся с кулаками на мать и забил ее до смерти, предполагает следствие.

Сейчас молодой человек задержан.

- Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в СК.

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