В Коми сын жестоко убил свою мать

Фото: архив "КП"

В Усинске трагически оборвалась жизнь 62-летней местной жительницы. Она погибла от рук собственного сына.

Как сообщает СУ СК России по Коми, убийство пенсионерки произошло в одной из квартир дома по улице Строителей. 32-летний сильно выпивший усинец накинулся с кулаками на мать и забил ее до смерти, предполагает следствие.

Сейчас молодой человек задержан.

- Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в СК.

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