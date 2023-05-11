В Коми чиновник незаконно срубил больше 100 деревьев и получил условный срок

Фото: УМВД России по Тверской области

Усть-Куломский районный суд признал бывшего главу администрации сельского поселения Дон виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018-2019 годах чиновник, используя свое служебное положение, якобы в целях выполнения противопожарных мероприятий заключил безвозмездный договор с местным предпринимателем на вырубку лесных насаждений. На самом деле глава администрации такого предписания не получал. Поселок, где вырубили деревья, не включен в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Кроме того, чиновник не учел, что вся территория сельского поселения расположена на территории государственного лесного фонда.

Обманутый бизнесмен спилил свыше 100 деревьев, десятки лет произраставших на территории села. Сумма ущерба лесному фонду превысила 900 тысяч рублей. Суд приговорил чиновника к двум годам лишения свободы условно. С него взыскали ущерб.

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