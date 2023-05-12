Четверть опрошенных в Коми соискателей считают возможной замену их профессии ИИ

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Эксперты hh.ru провели опрос и узнали, сколько процентов соискателей старше 18 лет в Коми считают, что их профессию может заменить искусственный интеллект.

25% респондентов опасаются за будущее своей профессии. Из них 20% уверены, что угроза существует «скорее всего», 5% думают, что угроза «точно существует».

Между тем 30% опрошенных жителей Коми уверены, что на их профессию ИИ и нейросети вообще не смогут повлиять. Зачастую так отвечали представители производственных специальностей.

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