Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 9:20

Четверть опрошенных в Коми соискателей считают возможной замену их профессии ИИ

Опрос провели эксперты hh.ru
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эксперты hh.ru провели опрос и узнали, сколько процентов соискателей старше 18 лет в Коми считают, что их профессию может заменить искусственный интеллект.

25% респондентов опасаются за будущее своей профессии. Из них 20% уверены, что угроза существует «скорее всего», 5% думают, что угроза «точно существует».

Между тем 30% опрошенных жителей Коми уверены, что на их профессию ИИ и нейросети вообще не смогут повлиять. Зачастую так отвечали представители производственных специальностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми собаки напали на 77-летнюю женщину (подробнее)