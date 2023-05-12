В Коми перевернулся вездеход с тремя охотниками: один человек погиб

Фото: архив "КП"

В Интинском районе Коми трагически оборвалась жизнь местного жителя. Он утонул в ледяной реке.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», трагедия произошла в 10 км от поселка Юсьтыдор. Трое мужчин отправились на охоту, но их самодельный вездеход перевернулся во время поездки по реке. Двоим удалось выбраться на берег, а один ушел на дно.

Прибывшие на место спасатели обнаружили бездыханное тело под вездеходом. По предварительным данным, мужчину прижало техникой и он умер.

По данному факту следователи начали проверку.

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