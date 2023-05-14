В Коми в массовом ДТП пострадали двое взрослых и 8-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 13 мая, в Ухте водитель «Фольксвагена» врезался в попутную «Шкоду», которую от удара отбросило в «Ладу» десятой модели. ДТП произошло на автодороге Ухта - Дальний, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

В ДТП пострадала 42-летняя водитель «Шкоды» и ее 8-летняя пассажирка. Также в результате аварии получил травмы 40-летний пассажир «Фольксвагена».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

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