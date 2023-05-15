Жителям Коми объяснили, как узнать остаток материнского капитала

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Чтобы узнать остаток материнского капитала, вовсе необязательно идти в отделение СФР. Достаточно иметь аккаунт на Госуслугах, говорит член Ассоциации юристов России Елена Гринь.
Она уточнила, что необходимую информацию можно узнать, не выходя из дома. Для этого необходимо войти в личный кабинет на портале, а затем выбрать соответствующий раздел: «Выписка об остатке материнского капитала».
Информация будет предоставлена в тот же день, когда она была запрошена.
— Следует обратить внимание, что срок действия выписки зависит от требований учреждения, в которое она предоставляется. К примеру, если сведения запрашиваются для оформления ипотеки, следует помнить, что некоторые банки могут установить свой срок. Юридическая сила электронной выписки равна бумажной, — цитирует Гринь «Российская газета».
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