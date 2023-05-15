В Сыктывкаре выросли цены на бензин

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре отмечено подорожание бензина. Об этом сообщает издание «Комиинформ».

Так, за неделю стоимость литра бензина достигла более 50 рублей. Цены на горючее марки АИ-95 выросли сразу у трех компаний: «Лукойл», «Компания 2000» и «Движение Коми».

Компания «ЛУКОЙЛ»

АИ-92 - 47,48руб.

АИ-95 - 51,22 руб.

100 - 60,91 руб.

ДТ - 60,12 руб.

«Движение Коми»

АИ-92 - 47,77 руб.

АИ-95 - 51,77 руб.

ДТ - 59, 99 руб.

Компания «2000»

АИ-92 - 46,90 руб.

АИ-95 - 50,90 руб.

ДТ - 58,90 руб.

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