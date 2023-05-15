В Сыктывкаре выросли цены на бензин

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре отмечено подорожание бензина. Об этом сообщает издание «Комиинформ».
Так, за неделю стоимость литра бензина достигла более 50 рублей. Цены на горючее марки АИ-95 выросли сразу у трех компаний: «Лукойл», «Компания 2000» и «Движение Коми».
Компания «ЛУКОЙЛ»
АИ-92 - 47,48руб.
АИ-95 - 51,22 руб.
100 - 60,91 руб.
ДТ - 60,12 руб.
«Движение Коми»
АИ-92 - 47,77 руб.
АИ-95 - 51,77 руб.
ДТ - 59, 99 руб.
Компания «2000»
АИ-92 - 46,90 руб.
АИ-95 - 50,90 руб.
ДТ - 58,90 руб.
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