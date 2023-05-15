Кассационный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело Ирины Шеремет

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу осужденной за смертельное ДТП Ирины Шеремет.

Напомним, в октябре 2021 года назад Шеремет за рулем своей машины наехала на 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, сбила насмерть мать двоих детей и врезалась в легковушку.

Женщина была признана виновной в смертельном ДТП и приговорена к 5,5 годам колонии-поселении, однако с таким наказанием она не согласна. Позднее сообщалось, что суд рассмотрит два иска против Шеремет. Супруг погибшей 38-летней женщины подал исковое заявление. Мужчина требует возместить моральный ущерб. Второй иск подал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление инициировано прокурором, чтобы взыскать с Шеремет расходы на лечение пострадавшего школьника.

Адвокат обратился в суд с жалобой. Защита сочла приговор очень суровым, поскольку Шеремет выплатила пострадавшим сторонам несколько миллионов рублей. Кроме того, она раскаялась в содеянном и способствовала расследованию дела. Третий кассационный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о назначении заседания, передает «Комиинформ».

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