Из Сыктывкара пустят поезд в Архангельск

Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом из Сыктывкара в Архангельск запустят прямой железнодорожный маршрут. Об этом сообщили пресс-службе Северной железной дороги.

Из Архангельска беспересадочные вагоны будут курсировать в составе поезда № 571/572 Архангельск – Микунь. С 7 июля по 8 сентября они будут отправляться по пятницам в 16.45. Прибытие в Сыктывкар запланировано на следующие сутки в 17.46. Обратно вагоны будут отправляться в составе поезда № 54 Сыктывкар – Усинск по воскресеньям с 9 июля по 10 сентября в 6.57. Прибытие в Архангельск планируется на следующие сутки в 8.01.

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