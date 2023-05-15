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НовостиОбщество15 мая 2023 9:04

Из Сыктывкара пустят поезд в Архангельск

Он начнет ходить в июле
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом из Сыктывкара в Архангельск запустят прямой железнодорожный маршрут. Об этом сообщили пресс-службе Северной железной дороги.

Из Архангельска беспересадочные вагоны будут курсировать в составе поезда № 571/572 Архангельск – Микунь. С 7 июля по 8 сентября они будут отправляться по пятницам в 16.45. Прибытие в Сыктывкар запланировано на следующие сутки в 17.46. Обратно вагоны будут отправляться в составе поезда № 54 Сыктывкар – Усинск по воскресеньям с 9 июля по 10 сентября в 6.57. Прибытие в Архангельск планируется на следующие сутки в 8.01.

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