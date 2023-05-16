В селе Коми школьники затравили ребенка-инвалида

Фото: архив "КП"

В одной из сельских школ Коми затравили ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, девочка систематически подвергалась буллингу со стороны сверстников, а учебное заведение травлю останавливать была не намерена, несмотря на многочисленные жалобы матери ребенка.

В один из дней девочка подверглась со стороны одноклассника «действиям, характеризуемых как общественно опасные» прямо на глазах у других учеников. В ведомстве не уточнили, что именно сделал мальчик. После этого в дело вмешалась прокуратура.

- По обращению мамы девочки руководством школы надлежащая оценка происшествию дана не была. Вопреки требованиям федерального законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних информацию о произошедшем в правоохранительные органы и другие органы системы профилактики школа не направила, - рассказали в ведомстве.

По фактам выявленных нарушений в отношении директора школы прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). Кроме того, прокуратура внесла в Министерство образования и науки Республики Коми представление об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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