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НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:20

В Сыктывкаре два пешехода попали под колеса автомобилей

Об этом сообщили в ГИБДД по Коми
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

За минувшие сутки в Сыктывкаре под колесами автомобилей оказались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Первое ДТП произошло на улице Старовского. 55-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по переходному переходу.

Второе ДТП произошло на улице Морозова. 37-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz сбил на пешеходном переходе 46-летнего мужчину. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ЧМТ.

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