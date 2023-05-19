В Сыктывкаре два пешехода попали под колеса автомобилей

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За минувшие сутки в Сыктывкаре под колесами автомобилей оказались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Первое ДТП произошло на улице Старовского. 55-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по переходному переходу.

Второе ДТП произошло на улице Морозова. 37-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz сбил на пешеходном переходе 46-летнего мужчину. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ЧМТ.

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