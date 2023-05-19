Из-за птичьего гриппа в одном районе Коми ввели карантин, а в другом отменили

Фото: архив КП

Согласно указу главы Коми, с 19 мая, в селе Сторожевск Корткеросского района ввели карантин по птичьему гриппу. В то же время ограничительные меры отменены в Емве. По предоставленным данным, на территории села обнаружили зараженную чайку.

По словам министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ильдара Андарьянова, труп чайки обнаружили 18 мая, его направили в лабораторию, где заболевание подтвердилось.

В связи с этим было принято решение о введении карантина в Сторожевске. Угрозой признали территорию в радиусе 5 км от эпизоотического очага.

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