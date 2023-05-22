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НовостиОбщество22 мая 2023 9:50

В Коми прокуратура обязала провести свет на сельских улицах

Суд удовлетворил требования
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Прокуратура Сыктывдинского района совместно с ГИБДД установила, что участки деревень Парчег, Койтыбож, Чукачой, села Зеленца не освещаются в ночное время. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, местные жители обращались многократно.

Из-за неприятия мер по организации уличного освещения может быть зафиксирован рост ДТП, либо противоправных деяний, что нарушает права людей на беспрепятственное и безопасное передвижение по улицам в ночное время суток.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. Оно было удовлетворено в полном объеме.

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