В четырех районах Коми зарегистрировали 9 очагов пожара

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По состоянию на 22 мая, в Коми зарегистрировали девять лесных пожаров. Об этом сообщили в минприроды республики.

По предоставленным данным, очаги были выявлены в Усть-Куломском, Корткеросском, Княжпоготском и Удорском районах. В настоящий момент действующих возгораний нет.

Больше всего пожаров было в Усть-Куломском районе, где на площади 54,75 га выявили четыре очага. Всего на территории региона 89% пожаров ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения.

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