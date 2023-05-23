В Коми с нарушением привезли дробленую кукурузу

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В Коми нашли дробленную кукурузу, которую ввезли с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управлением Россельхознадзора.

По данным ведомства, партию кукурузы не внесли в специальную программу для отслеживания зерна.Так, в республику из Белгородской области ввезли 10 тонн культуры без нужных документов.

- Согласно ст. 18.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне», на каждую партию зерна или продуктов его переработки должен быть оформлен товаросопроводительный документ, содержащий сведения о потребительских свойствах товара и его количестве. Грузоотправителю и грузополучателю объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - заключили в ведомстве.

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