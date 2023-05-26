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НовостиОбщество26 мая 2023 12:20

В Сыктывкаре три школы перепрофилируют в кадетские

Об этом сообщила начальник управления образования
Источник:kp.ru
Фото: Юлия Пыхалова.

Фото: Юлия Пыхалова.

Три школы в Сыктывкаре будут перепрофилированы под кадетские. Об этом сообщила начальник управления образования Ольга Бригида.

Также она отметила, что в учебных заведениях, где имеются кадетские классы, не было зафиксировано случаев подростковой преступности.

В 2023 году в Сыктывкаре работали кадетские классы в пяти школах. В 2023 году планируется открыть кадетские классы в 14 школах Сыктывкара.

«Если родители поддержат нашу инициативу, полностью станут кадетскими три школы города - №8 в Верхнем Чове, №20 в Седкыркеще и №31 в Эжве. Мы провели работу со всеми силовыми структурами, за каждой школой закреплены кураторы из их числа. Таким образом мы в три раза увеличим количество детей в кадетском движении», - отметила Ольга Бригида.

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