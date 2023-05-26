Пост заместителя председателя правительства Коми занял Антон Виноградов

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Антон Виноградов назначен на должность заместителя Председателя Правительства Коми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Уточняется, что соответствующий указ уже подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Уточняется, что число зампредов теперь составляет семь человек, до апреля 2023-го года их количество чиновников составляло шесть человек.

Справка

Виноградов Антон Иванович родился 18 марта 1985 года.

В 2007 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Менеджмент».

В 2009 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Кандидат экономических наук. Свободно владеет английским и немецким языками.

Работал на руководящих должностях в крупных кредитных и коммерческих организациях: Банк ВТБ, Банк Номос, большая аудиторская четверка - компания КPMG, Газпром СПГ технологии, в правительстве Республики Бурятия, в том числе в должности заместителя председателя правительства Республики Бурятия – министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.

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