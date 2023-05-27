Известно состояние выпавшей из окна в Сыктывкаре 2-летней девочки

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Минздрав Коми сообщил о состоянии 2-летней девочки, которая выпала из окна жилого дома на улице Пушкина в Сыктывкаре 13 мая. В ведомстве отметили, что она находится в стабильном состоянии.
По предоставленным данным, сейчас были сделаны контрольные снимки КТ, по результатам которых через неделю ребенка планируют выписать, передали в «БНК».
Ребенок выпал из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку, после ее госпитализировали. СК ведет доследственную проверку.
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