В аварии в Сыктывкаре пострадала женщина с двумя детьми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла 26 мая в Сыктывкаре. По предоставленным данным, в результате ДТП пострадала 37-летняя женщина, а также двое детей 5 и 7 лет.

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля «Ниссан» во время поворота налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Мерседез Бенц».

Травмы различной тяжести получили мальчик и девочка вместе с их матерью. Расследование причин произошедшего все еще продолжается.

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