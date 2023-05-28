В Коми через реку Ижму открыли наплавной мост для пешеходов

Фото: admizhma.ru.

Через реку Ижму завершаются работы по установке наплавного моста «Ижемский». Недавно он был открыт для пешеходов.

Сотрудники муниципального учреждения «Жилищное управление» приступили к монтажу наплывного моста сразу, как только уровень воды на реке Ижма начал понижаться.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, проезд для автотранспорта будет открыт после завершения работ по обустройству и закреплению моста.

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