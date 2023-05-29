Сбивший насмерть пешехода водитель из Коми получил 2,5 года принудительных работ

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В Воркутинском городском суде местного 37-летнего жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что фигурант уголовного дела 20 октября 2022 года за рулем автомобиля «Лада Веста» ехал по Бульвару Пищевиков и сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда потерпевший скончался в реанимации.

Свою вину в случившемся подсудимый признал, судья присудил ему наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 5% заработка, а также лишением права управлять автомобилем еще на 2,5 года.

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