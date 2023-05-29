Житель Коми украл терминал из супермаркета

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Жителя Воркуты освободили от уголовной ответственности за кражу из магазина «Магнит» терминала. Дело о хищении имущества рассмотрели в Мировом суде Тундрового судебного участка.

Установлено, что преступление произошло 4 января 2023 года, когда фигурант уголовного дела был пьян. На заседании мужчина признал свою вину и заявил, что раскаялся, подав ходатайство о прекращении уголовного дела.

Суд принял решение освободить его от уголовное ответственности и выплатить штраф в размере 10 тыс. руб.

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