В Коми на главу муниципального района завели административное дело

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В Сыктывдинском районе на главу муниципального района завели административное дело после выезда прокурора на строящиеся объекты.

В прошлом году количество граждан, расселяемых из ветхого жилья площадью 319,61 кв.м., составляло 661. В муниципалитете не были соблюдены условия расселения аварийных домов. Их доля составила 15,4%.

Часть жилых помещений для переселенцев муниципалитет приобретает в строящемся доме. Квартиры должны быть переданы в собственность до первого июля 2023 года.

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