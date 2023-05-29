Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре начался ямочный ремонт улицы Огородной. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

Работы проведут на 150-метровом участке от улицы Чкалова в направлении улицы Католикова. На состояние этой дороги поступало наибольшее количество жалоб от сыктывкарца. Улицу Огородную будут перекрывать на половину ширины проезжей части. Сначала работы проведут на четной стороне улицы, а затем – на стороне торговых точек. На участке удаляют изношенный слой. Ямочный ремонт проведут при помощи готовой ремонтной смеси с асфальтобетонного завода. Сейчас ведется зачистка асфальта и фрезерование. Если позволит погода, асфальтирование начнется уже в среду, 29 мая.

Полномасштабный ремонт улицы Огородной запланирован на 2024 год. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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