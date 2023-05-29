В прибывших в Сыктывкар египетских апельсинах обнаружили померанцевую щитовку

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В Сыктывкаре прошла проверка плодоовощных баз. Как сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, в трех партиях из Египета обнаружили опасного вредителя - померанцевую щитовку. Она была найдена в ящиках с апельсинами.

Известно, что полифаг вредит не только апельсинам, но и другим культурам, например, винограду, хурме и яблоне.

- К кормовым культурам красной померанцевой щитовки относятся все цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), а также розы, оливковое дерево, авокадо, банан, инжир, олеандр, чай, виноград и многие другие. Массовое размножение щитовки вызывает опадение плодов, листьев и даже гибель зараженных деревьев. Основной путь распространения – зараженный посадочный материал, включая горшечные культуры, - добавили в ведомстве.

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