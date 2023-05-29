В Сыктывкаре потребовавший друга вернуть сдачу оказался избитым

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется местный житель. Мужчина жестоко избил своего соседа, который оскорбил его и обвинил в краже денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, инцидент произошел в одном из городских общежитий минувшей зимой. Соседи выпивали в комнате и мирно проводили время. Когда у них закончился алкоголь, один из них попросил второго сходить за добавкой в магазин и дал денег. Через некоторое время мужчина обнаружил, что сдачи не хватает.

Сыктывкарец решил разобраться с соседом и с порога стал его оскорблять. Тот не выдержав, ударил его по лицу. Пострадавший хотел дать сдачи, однако получил еще несколько ударов.

Нанесший удары мужчина тут же вызвал скорую помощь потерпевшему. Вину в содеянном он признал и раскаялся. Потерпевший на стадии расследования уголовного дела также настаивал на том, что сам спровоцировал насилие в свой адрес и просил строго соседа не наказывать.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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