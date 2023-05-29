В Сыктывкаре задержали мужчину, который обманывал пожилых людей

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Сотрудники полиции задержали в Сыктывкаре курьера-мошенника, подозреваемого в обмане бабушек по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Его жертвой стала 81-летняя пенсионерка. Ей сообщили, что дочь попала в ДТП, и чтобы ее не привлекли к ответственности нужно передать 360 тысяч рублей. В аналогичную ситуацию попала 74-летняя жительница Эжвы, потерявшая 300 тысяч рублей.

В скором времени оперативники задержали 44-летнего уроженца Тамбовской области. Он нашел такую «работу» в Интернете.

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