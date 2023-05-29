Житель Коми украл телефон знакомой и потерял его

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В Ухте 38-летний мужчина обвиняется в присвоении чужого телефона. Горожанин украл телефон своей знакомой, когда они были в общей компании.

Инцидент произошел в марте этого года. Мужчина попросил 42-летнюю женщину дать ему телефон для звонка, вышел с ним и не вернулся. Сильно пьяный ухтинец сел на автобус, вернулся в родной поселок и выкинул симку. Когда проснулся утром, телефон он не обнаружил и решил, что потерял его. Сумму ущерба оценена в восемь тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования потерпевшая представила дознавателю расписку о возмещении обвиняемым 8 тыс. рублей и отсутствии претензий, однако в судебном заседании сообщила, что ущерб так и не был не возмещен, а расписку она написала, поверив словам обвиняемого о выплате в будущем.

Суд назначил жителю п. Водного наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.