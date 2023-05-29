За неделю клещи покусали 361 жителя Коми

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За период с 19 по 25 мая в Коми от укусов клещей пострадал 361 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

К медикам по поводу укусов клещей обратились 295 взрослых и 66 детей. Всего с начала сезона в больницы обратились 767 пострадавших от укусов от этих насекомых. Уточняется, что это 620 взрослых и 147 детей

В лаборатории провели 258 исследований. В пяти случаях специалисты обнаружили вирусный энцефалит, в 65 - возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в трех – моноцитарного эрлихиоза человека.

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