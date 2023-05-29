За сутки мошенники украли у сыктывкарцев 3,8 млн рублей

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За сутки мошенники украли у троих жителей Сыктывкара около 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, пенсионерке позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник заявил, что на имя сыктывкарки пытаются оформить кредит. Для того, чтобы решить проблему, лжеполицейский посоветовал скачать на смартфон приложение, внести данные банковских карт и перевести на счет некоторую сумму. Пенсионерка так и сделала, а затем перевела 1,2 миллиона рублей.

– Еще одну 68-летнюю пенсионерку и 36-летнего водителя из Сыктывкара кибепреступникам удалось обхитрить под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита на них, – отметили в МВД.

Эти двое жителей столицы Коми в общей сложности лишились 2,6 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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