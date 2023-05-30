С 1 июня вступит в силу запрет на использование беспилотников в Коми

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что с 1 июня вступят в силу ограничения на использование беспилотных воздушных судов. Ограничения касаются зон 28 промышленных объектов.

Согласно принятому законопроекту, его действие не распространяется на беспилотные воздушные судна, которые используют федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы и органы госвласти Коми, а также местного самоуправления.

Также запрет не касается топливно-энергических, научных, образовательных организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют государственные или муниципальные контракты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми запретят продажу алкоголя в магазинах (подробнее)