Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 4:45

С 1 июня вступит в силу запрет на использование беспилотников в Коми

Указ подписал глава Коми Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что с 1 июня вступят в силу ограничения на использование беспилотных воздушных судов. Ограничения касаются зон 28 промышленных объектов.

Согласно принятому законопроекту, его действие не распространяется на беспилотные воздушные судна, которые используют федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы и органы госвласти Коми, а также местного самоуправления.

Также запрет не касается топливно-энергических, научных, образовательных организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют государственные или муниципальные контракты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми запретят продажу алкоголя в магазинах (подробнее)