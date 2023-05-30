В Сыктывкаре мошенники обманули местных жителей на 3,8 млн рублей

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По информации МВД Коми, в Сыктывкаре несколько местных жителей обратились к полицейским с сообщением о мошенничестве. По предоставленным данным, всего они перевели злоумышленникам 3,8 млн рублей.

В ведомстве передали, что пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя кто-то пытался оформить кредит. Чтобы этого избежать, злоумышленник предложил скачать на смартфон специальное приложение, внести данные банковской карты и перечислить на счет сумму в 1,2 млн рублей, что она и сделала.

Еще одну пожилую женщину и 36-летнего водителя мошенники обхитрили под предлогам предотвращения несанкционированного оформления кредита. Потерпевшие перевели в общей сложности 2,6 млн рублей.

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