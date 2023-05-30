Жители Коми смогут записаться к врачу при помощи искусственного интеллекта

Фото: архив КП

Минздрав Коми сообщил, что 30 мая в республике стартует проект по внедрению голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Предполагается, что он будет использоваться для работы call-центров медицинских организаций для записи на прием к врачу.

Отмечается, что для этого нужно будет позвонить по телефону 8 800 550 0000. Также по этому номеру можно будет вызвать врача на дом. В проекте задействованы четыре медицинские организации – поликлиника №3, городская больница, центральная районная больница в Сыктывкаре, а также больницы в Усинске, Усть-Куломе и Ухте.

Пилотный проект запустят до 1 июля, после будет принято решение, эффективно ли его использование в работе call-центров всех медицинских организаций в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми запретят продажу алкоголя в магазинах (подробнее)