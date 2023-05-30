Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

В Усть-Куломском районе не стало последнего ветерана Великой Отечественной войны Еповой Анны Ивановны. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Епова скончалась на 102-м году жизни. Она оставалась единственным ветераном, жившим в Усть-Куломском районе. Епова родилась Кировской области. В 1942 году она попала в Московскую службу ВНОС (Воздушное наблюдение – Оповещение – Связь). Войну Епова закончила в звании ефрейтора. В 1949 году она с супругом приехала в Коми, где и осталась жить. Женщина 10 лет работала библиотекарем, 14 лет – заведующим общим отделом райкома партии, 10 лет – инструктором в отделе соцобеспечения.

– Приносим искренние соболезнования родным и близким Анны Ивановны Еповой, – отметили в администрации.

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