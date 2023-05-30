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НовостиОбщество30 мая 2023 8:01

Сыктывкарец вернул государству 140 тысяч рублей после ареста BMW

Ранее он незаконно торговал алкоголем
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Житель Сыктывкара вернул государству 140 тысяч рублей после того, как у него арестовали BMW. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Сыктывкарец незаконно торговал алкоголем. Индивидуальный предприниматель свернул деятельность. При этом мужчина не оплатил налоги и штраф. В общей сложности он задолжал 140 тысяч рублей.

– Обращение взыскания на счета должника не принесло результата, – отметили в ФССП.

Тогда приставы арестовали BMW сыктывкарца. После этого житель Коми за несколько дней погасил долг. После этого арест с машины сняли.

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