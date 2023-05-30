В Коми на 15% выросло количество вакансий в сфере добычи сырья

Фото: Анастасия ОСИПОВА

За год в Коми почти на 15% увеличилось количество вакансий в сфере добычи сырья. Об этом сообщает портал hh.ru.

За последний месяц работодатели разместили на 14,7% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 году. Средняя зарплата в сфере добычи сырья в 2023 году составила 115 130 рублей. Это на 17 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Соискатели подняли свои зарплатные ожидания на 6 183 рубля. Теперь этот показатель составляет 86 700 рублей. На одну вакансию в этой сфере претендуют четыре человека. За год уровень конкуренции не изменился.

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