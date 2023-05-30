В Коми молодая мама обратилась к спасателям, чтобы снять кольцо с опухшего пальца

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В субботу, 27 мая, в Ухте молодой маме с опухшим из-за кольца пальцем потребовалась помощь спасателей.

У женщины сильно опухли пальцы рук, из-за чего обручальное кольцо сильно давило на безымянный палец. Спасателям пришлось перекусить украшение кусачками, чтобы избавить ухтинку от боли, сообщает «Комиинформ».

Специалисты рекомендуют в таких случаях обращаться в отряд самостоятельно. Женщина не могла добраться до спасателей из-за того, что находилась дома с двумя детьми.

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