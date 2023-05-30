Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 10:50

В Коми молодая мама обратилась к спасателям, чтобы снять кольцо с опухшего пальца

Спасателям пришлось перекусить украшение кусачками
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В субботу, 27 мая, в Ухте молодой маме с опухшим из-за кольца пальцем потребовалась помощь спасателей.

У женщины сильно опухли пальцы рук, из-за чего обручальное кольцо сильно давило на безымянный палец. Спасателям пришлось перекусить украшение кусачками, чтобы избавить ухтинку от боли, сообщает «Комиинформ».

Специалисты рекомендуют в таких случаях обращаться в отряд самостоятельно. Женщина не могла добраться до спасателей из-за того, что находилась дома с двумя детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из городов Коми введен режим «Чрезвычайная ситуация» (подробнее)