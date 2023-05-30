В Коми ведется подготовка к массовой вакцинации птиц в угрожаемых зонах

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В пресс-службе Минсельхоза Республики Коми сообщили, что в угрожаемых зонах ветслужбы проведут массовую вакцинацию птиц. Она включает в себя ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные мероприятия.

Граждане, которые содержат птицу в ЛПХ, должны обратиться в ГБУ РК региональное Управление ветеринарии РК для проведения мероприятий по профилактике птичьего гриппа.

На данный момент специалисты проводят обход и осмотр птицы. Владельцы обязаны содействовать специалистам ветслужбы.

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