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НовостиОбщество30 мая 2023 11:20

В Коми ведется подготовка к массовой вакцинации птиц в угрожаемых зонах

На данный момент специалисты проводят обход и осмотр птицы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В пресс-службе Минсельхоза Республики Коми сообщили, что в угрожаемых зонах ветслужбы проведут массовую вакцинацию птиц. Она включает в себя ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные мероприятия.

Граждане, которые содержат птицу в ЛПХ, должны обратиться в ГБУ РК региональное Управление ветеринарии РК для проведения мероприятий по профилактике птичьего гриппа.

На данный момент специалисты проводят обход и осмотр птицы. Владельцы обязаны содействовать специалистам ветслужбы.

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