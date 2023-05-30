С июня будет увеличено количество рейсов из Сыктывкара в Санкт-Петербург и Москву

Фото: Нина Юшкова.

Количество рейсов из столицы Коми в Санкт-Петербург и Москву будет увеличено в июне.

На сайте авиакомпании «Россия» сообщается, что авиарейсами из Коми в Москву можно будет отправиться два раза в день, в Санкт-Петербург - каждый день, а по пятницам, субботам и воскресеньям число рейсов будет увеличено до двух в день.

Вылет рейса SU/FV6407 из Москвы (Шереметьево) в 22:40, прилет в Сыктывкар в 0:40 следующего дня. Вылет обратного рейса SU/FV6408 в 2:40, прилет в 4:35.

Вылет рейса SU/FV6389 из Москвы (Шереметьево) в 7:05, прилет в Сыктывкар в 9:00. Вылет обратного рейса SU/FV6390 в 10:00, прилет в 11:55.

Вылет рейса SU/FV6587 из Санкт-Петербурга (Пулково) в 0:10, прилет в Сыктывкар в 2:05. Вылет обратного рейса SU/FV6588 в 5:20, прилет в 7:10.

По пятницам, субботам и воскресеньям вылет рейса SU/FV6589 из Санкт-Петербурга (Пулково) в 8:15, прилет в Сыктывкар в 10:15. Вылет обратного рейса SU/FV6590 в 11:15, прилет в 13:10.

На воздушных линиях авиакомпания «Россия» будет эксплуатировать Airbus А319 (рейсы SU/FV6587 и SU/FV6588) и отечественные воздушные суда Superjet 100 в двухклассной компоновке.

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