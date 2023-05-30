Власти Сыктывкара рассказали, когда намерены открыть единственный городской пляж

Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

Стало известно, когда будет открыт единственный легальный пляж в Сыктывкаре. Ранее на берегу реки были обнаружены мертвые чайки, из-за чего был введен карантин по птичьему гриппу.

Власти города надеются, что ограничительные меры будут сняты уже к середине июня, когда пройдет вакцинации птицы.

Добавим, что сейчас в Сыктывкаре не найдена ни одна зараженная гриппом птица.

— Мы планируем обратиться с письмом, чтобы хотя бы ограничительные меры по пляжу снять. Но опять же не от нас зависит, есть контрольно-надзорные органы, которые специализируются в области карантина, и от них зависит. Радиус очень неудачно получился, — сказал мэр города Владимир Голдин.

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