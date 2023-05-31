В Коми возбудили дело об отказе в переселении

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В пресс-службе Следственного комитета Коми сообщили, что организована процессуальная проверка по сообщению об отказе в переселении.

В ведомстве проинформировали, что информация о том, что в поселке Седкыркещ на Лесовозной улице люди живут в непригодных условиях, была опубликована в социальных сетях. И хотя дом признан аварийным, в администрации отказываются их переселять.

В настоящий момент следователи организовали процессуальная проверка, во время которой следователи намерены дать правовую оценку действия сотрудников администрации.

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